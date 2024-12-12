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18:12, 12 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии протестующие перекрыли проспект у парламента

В Тбилиси протестующие перекрыли проспект у парламента
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Протестующие в очередной раз перекрыли проспект Руставели у парламента в центре Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

Днем недовольные остановкой властями Грузии переговоров об евроинтеграции работники IT-индустрии, начали шествие по улицам столицы. Вечером они по традиции пришли к парламенту, где к ним стали прибывать другие протестующие.
Митинги проходят уже 15 вечер подряд.

Ранее стало известно, что на митингах в Грузии запретят закрывать лица масками и другими элементами одежды. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе пояснил, что таким образом удастся предотвратить насилие во время проведения собраний.

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