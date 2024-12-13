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12:52, 13 декабря 2024Экономика

В Китае обрушились цены на основной энергоноситель

Bloomberg: цены на уголь в Китае упали до самого низкого уровня за год
Кирилл Луцюк

Фото: Li Xin / Globallookpress.com

Уголь, за счет которого миллионы китайских домов и заводов обеспечиваются электроэнергией, подешевел до самого низкого за год уровня. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, падение цен на основной в КНР вид топлива связано с тем, что усилия властей по стимулированию экономики не смогли оживить вялый спрос. Как следствие, базовая цена на уголь в порту Циньхуандао в четверг упала до 803 юаней (110 долларов) за тонну. Это самый низкий показатель с июня прошлого года, когда цены ненадолго упали ниже 800 юаней.

Отмечается, что угольный рынок Китая неуклонно падает с конца сентября и уже потерял 14 процентов от своего максимума в начале года. Коммунальные предприятия сидят на рекордных запасах, что сдерживает рост закупок. В свою очередь, промышленный спрос остается слабым.

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В мае 2024 года Китай купил у России бурого угля на 53 миллиона долларов. Это оказалось рекордной суммой с сентября 2022 года.

По другим данным, в январе-феврале 2024 года Китай серьезно уменьшил закупки угля из России. Причина — импортные пошлины, введенные Пекином. Из-за этого российские поставки оказались менее конкурентными и упали на 22 процента в годовом выражении.

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