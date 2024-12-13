В Курской области уничтожили два британских танка Challenger

Российские войска уничтожили два британских танка Challenger в Курской области

Российские войска в Курской области уничтожили два танка Challenger, произведенных в Великобритании. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в регионе немецкую боевую машину пехоты Marder, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие, шесть минометов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Противник за указанный период также лишился более 200 бойцов, добавили в оборонном ведомстве.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Киеву с просьбой создать коридор для жителей, находящихся в занятой Вооруженными силами Украины части Курской области.