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16:58, 13 декабря 2024Россия

В Курской области уничтожили два британских танка Challenger

Российские войска уничтожили два британских танка Challenger в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российские войска в Курской области уничтожили два танка Challenger, произведенных в Великобритании. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в регионе немецкую боевую машину пехоты Marder, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие, шесть минометов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Противник за указанный период также лишился более 200 бойцов, добавили в оборонном ведомстве.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Киеву с просьбой создать коридор для жителей, находящихся в занятой Вооруженными силами Украины части Курской области.

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