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18:36, 12 декабря 2024Россия

Москалькова обратилась к Киеву с просьбой создать коридор из Курской области

Москалькова попросила Киев создать коридор из занятой ВСУ части Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Киеву с просьбой создать коридор для жителей, находящихся в занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным омбудсмена, мирные жители на территориях под контролем ВСУ находятся в подвалах или разрушенных домах. Помимо того, там отсутствует целенаправленный подвоз гуманитарной помощи, что нарушает Женевскую конвенцию.

«И я обращалась уже к украинской стороне с тем, чтобы они организовали гуманитарный коридор для выхода людей в безопасное место», — сказала она.

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В этот же день стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России вернули под свой контроль населенный пункт Новоивановка в Курской области. В Минобороны уточнили, что вернуть контроль над Новоивановкой удалось группировке войск «Север».

За все время с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 40 тысяч бойцов, а также несколько сотен техники, среди которых 236 танков, 175 боевых машин пехоты и 123 бронетранспортера.

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