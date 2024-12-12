ВСУ потеряли более 40 тысяч солдат с момента вторжения в Курскую область

МО: с момента вторжения в Курскую область потери ВСУ превысили 40 тысяч солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с момента вторжения в Курскую область потеряли более 40 тысяч солдат. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Только за последние сутки противник лишился более 200 бойцов, отметили в министерстве.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 40060 военнослужащих, 236 танков, 175 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1251 боевую бронированную машину», — говорится в сообщении.

В этот же день командир добровольческого отряда «Тигр» с позывным Кубинец заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины на танке Abrams и трех боевых машинах пехоты (БМП) Bradley попытались атаковать село Новоивановка в Курской области.