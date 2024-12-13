В Латвии раскрыли подробности о запасах вооружений у Украины

Глава МИД Латвии: Украине хватит вооружения до конца лета 2025 года

Украине хватит вооружения до конца лета 2025 года. Об этом сообщил глава МИД Латвии Байба Браже в интервью Bloomberg.

По словам латвийского дипломата, Украина имеет возможность продержаться все лето с ее запасами вооружений. Она также отметила, что Рига предоставила Киеву помощь в размере около одного процента от ее ВВП.

Ранее в Латвии сообщили о поставке Украине купленных у Великобритании гусеничных бронемашин CVR(T). Сообщается также о наличии у республики 23 боевых разведывательных бронемашин такого типа.

