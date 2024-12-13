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08:53, 13 декабря 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о фейковых материалах об успехах ВСУ под Купянском

Марочко: Киев публикует фейковые материалы об успехах ВСУ под Купянском
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины публикуют фейковые материалы об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом ТАСС заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Появился ряд информационных вбросов, подкрепленных видеороликами, якобы снятыми во время боевых действий. Основные тезисы, направленность и посыл материалов — поднятие морального духа ВСУ и дискредитация ВС РФ», — рассказал подполковник НМ ЛНР.

Марочко сообщил о публикации украинскими ресурсами фейковых материалов, собранных на основе ранее снятых видео. В частности, видео о якобы успехах 42-й бригады ВСУ собраны из снятых в 2023 году кадров. По его информации, якобы снятый в районе населенного пункта Старица Харьковской области видеоролик снимался в тыловом лесном массиве и является постановочным.

Ранее Марочко сообщил об уничтожении отвечавшей за снабжение ВСУ переправы через реку Оскол. Он уточнил, что переправа активно использовалась военными для снабжения группировки в районе Глушковки.

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