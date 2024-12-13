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18:07, 13 декабря 2024Силовые структуры

В Москве уборщица вместе с украденными деньгами прихватила носки хозяев квартиры

В Москве уборщица вынесла из квартиры клиентов 250 тыс. рублей и мужские носки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Москве уборщица украла деньги и несколько пар мужских носков из квартир клиентов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, в полицию обратились хозяева трех столичных квартир. Подозреваемая оказывала услуги по уборке этих помещений уже около года, однако пропажу потерпевшие заметили только сейчас. Двое из них даже успели установить камеры видеонаблюдения, на которые попали моменты самих краж.

Всего уборщица вынесла из квартир около 250 тысяч рублей и несколько пар мужских носков из шкафов. Проводится проверка.

Ранее суд в Москве оштрафовал уборщицу, которая на протяжении нескольких месяцев воровала деньги и ювелирные украшения из квартиры клиентки.

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