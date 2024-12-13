Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:33, 13 декабря 2024Силовые структуры

В МВД раскрыли детали о новом преступлении пожизненно осужденного из «Черного дельфина»

Экспертиза помогла уличить заключенного из «Черного дельфина» в новом убийстве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Виталий Шевцов (справа)

Виталий Шевцов (справа). Кадр: Следственный комитет по Санкт-Петербургу

Преступление 22-летней давности, жертвой которого стала 11-летняя жительница Санкт-Петербурга, помогла раскрыть генетическая экспертиза. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

В ходе расследования преступлений прошлых лет эксперты изъяли с одежды девочки биологические материалы. Исследованием установлено, что они принадлежат осужденному, отбывающему пожизненный срок в колонии «Черный дельфин». Речь идет о петербуржце Виталии Шевцове, получившем максимальный срок за расправу над бывшей женой и пятилетним мальчиком в 2011 году. 12 декабря Следственный комитет России сообщил, что его этапировали из колонии в Санкт-Петербург и предъявили обвинение по новому делу. Он уже признал свою вину.

По версии следствия, Шевцов ночью 24 сентября 2002 года на пустыре между проспектом Большевиков и улицей Тельмана напал на девочку и нанес ей множественные удары по голове тупым предметом, затем изнасиловал. От полученных телесных повреждений она не выжила.

Следователи выясняют его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты детали побега Асада из Сирии

      Макрона призвали уйти в отставку из-за политических взглядов нового премьера Франции

      Экс-супруги впервые встретились в суде ради «гробовых» выплат за сына-участника СВО

      Врач раскрыла россиянам связь между цветом волос и отбеливанием зубов

      Остановку продажи туров в Абхазию назвали «воспитательной работой»

      ВСУ обстреляли автобус с пассажирами в Херсонской области

      Главу Минздрава Владимирской области арестовали в рамках уголовного дела

      Венгрия и Болгария нашли решение для продолжения поставок газа из России

      В МВД раскрыли детали о новом преступлении пожизненно осужденного из «Черного дельфина»

      Известная российская блогерша рассказала о жизни в храме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше