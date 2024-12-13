В МВД раскрыли детали о новом преступлении пожизненно осужденного из «Черного дельфина»

Экспертиза помогла уличить заключенного из «Черного дельфина» в новом убийстве

Преступление 22-летней давности, жертвой которого стала 11-летняя жительница Санкт-Петербурга, помогла раскрыть генетическая экспертиза. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

В ходе расследования преступлений прошлых лет эксперты изъяли с одежды девочки биологические материалы. Исследованием установлено, что они принадлежат осужденному, отбывающему пожизненный срок в колонии «Черный дельфин». Речь идет о петербуржце Виталии Шевцове, получившем максимальный срок за расправу над бывшей женой и пятилетним мальчиком в 2011 году. 12 декабря Следственный комитет России сообщил, что его этапировали из колонии в Санкт-Петербург и предъявили обвинение по новому делу. Он уже признал свою вину.

По версии следствия, Шевцов ночью 24 сентября 2002 года на пустыре между проспектом Большевиков и улицей Тельмана напал на девочку и нанес ей множественные удары по голове тупым предметом, затем изнасиловал. От полученных телесных повреждений она не выжила.

Следователи выясняют его причастность к другим аналогичным преступлениям.