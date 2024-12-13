Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:49, 13 декабря 2024Россия

В Подмосковье водитель автобуса высадил ребенка без билета

В Люберцах водитель автобуса высадил девочку без билета, его задержали
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В Люберцах задержали водителя автобуса, который высадил не оплатившую проезд девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковная полиция».

Отмечается, что правоохранители установили личность водителя и доставили его в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств. По информации Telegram-канала, все собранные материалы отправят в следственные органы.

Ранее в Москве мигрант высадил из такси участников спецоперации. Один из бойцов пояснил, что водитель отказался везти их после слов о теракте в «Крокус Сити Холле». Сам мигрант объяснил свои действия тем, что россияне были пьяны и могли не заплатить за поездку. Разобраться в случившемся поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Транспортные самолеты прибыли на российскую авиабазу в Сирии. В ту же сторону поехали огромные колонны техники

      Бывший спикер Рады оценил вероятность вступления Украины в НАТО

      Стало известно о планах Байдена передать Украине тысячи ракет

      Полковник рассказал о превосходстве С-500 над гиперзвуковой ракетой США

      Президент Аргентины получил итальянское гражданство

      В Северо-Кавказском ФО приостановили работу аэропортов

      В Германии решили более активно выступать за введение санкций против Грузии

      Захарова прокомментировала непринятие доклада ЮНЕСКО о журналистах

      Гашек оценил отмену мероприятия в честь российских игроков НХЛ

      Президент Чехии поднял пенсионный возраст

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше