В Подмосковье водитель автобуса высадил ребенка без билета

В Люберцах водитель автобуса высадил девочку без билета, его задержали

В Люберцах задержали водителя автобуса, который высадил не оплатившую проезд девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковная полиция».

Отмечается, что правоохранители установили личность водителя и доставили его в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств. По информации Telegram-канала, все собранные материалы отправят в следственные органы.

Ранее в Москве мигрант высадил из такси участников спецоперации. Один из бойцов пояснил, что водитель отказался везти их после слов о теракте в «Крокус Сити Холле». Сам мигрант объяснил свои действия тем, что россияне были пьяны и могли не заплатить за поездку. Разобраться в случившемся поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.