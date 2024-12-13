В Прикарпатье ракетный удар назвали самым массированным с начала конфликта

Глава Прикарпатской ОВА заявила о самой массированной атаке за время конфликта

Глава Прикарпатской областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук назвала удар по региону самым массированным с начала конфликта. Ее слова передает «РБК-Украина».

По ее заявлению, удары наносились по объектам критической инфраструктуры с помощью беспилотников и крылатых ракет. Она подтвердила попадания по объектам и добавила, что пострадавших нет.

Ранее украинское агентство Укринформ в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в Ивано-Франковской области. Позже агентство заявило о повторных взрывах в регионе.