Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:54, 13 декабря 2024Бывший СССР

В Прикарпатье ракетный удар назвали самым массированным с начала конфликта

Глава Прикарпатской ОВА заявила о самой массированной атаке за время конфликта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Прикарпатской областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук назвала удар по региону самым массированным с начала конфликта. Ее слова передает «РБК-Украина».

По ее заявлению, удары наносились по объектам критической инфраструктуры с помощью беспилотников и крылатых ракет. Она подтвердила попадания по объектам и добавила, что пострадавших нет.

Ранее украинское агентство Укринформ в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в Ивано-Франковской области. Позже агентство заявило о повторных взрывах в регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар «Искандерами» и «Кинжалами» по Украине. Среди целей военный аэродром в Киеве

      В России подорожали подержанные машины

      Российский военный рассказал об уничтожении первого танка Abrams на СВО

      Анна Семенович снялась в откровенных позах в платье с глубоким вырезом на груди

      Минобороны назвало использованное при ответе на удар ATACMS по Таганрогу вооружение

      В США подтвердили планы передать Украине оружие до конца срока Байдена

      На Западе раскрыли последствия прекращения США помощи Украине

      Близнец бойца СВО попытался лишить его вдову наследства

      Полковник раскрыл особенности ударивших по Украине «Искандеров» и «Кинжалов»

      Россия нанесла массированный удар по Украине в ответ на запуск ATACMS по Таганрогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше