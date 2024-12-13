В России допустили поставку на Украину новых гиперзвуковых ракет США для испытаний

Кошкин: США могут поставить на Украину новые гиперзвуковые ракеты для испытаний

В США успешно прошли испытания конвенциональной гиперзвуковой ракеты, запущенной с мыса Канаверал во Флориде. В случае необходимости Вашингтон может поставить тестовые образцы гиперзвукового вооружения на Украину. Такой вариант развития событий допустил в разговоре с «Абзацем» эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«США не скрывают, что Украина — это военная лаборатория, там [применяются] и ракеты, которые вообще еще не ставятся на серийное производство. Вопрос в том, есть ли сейчас для них такая военно-техническая необходимость. Как только она возникнет, я более чем уверен, [что они поставят гиперзвуковые ракеты на Украину], если успеют до заключения серьезных соглашений [по прекращению огня]», — порассуждал эксперт.

Кошкин добавил, что США после успешного испытания Россией ракеты «Орешник» вынуждены разрабатывать свой гиперзвук в позиции догоняющего.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что американское гиперзвуковое оружие может достигнуть уровня аналогичных российских разработок в 2025 году. Он также заметил, что российские и американские гиперзвуковые ракеты радикально отличаются друг от друга по принципу своей работы.

До этого Центр анализа стратегий и технологий узнал, что в США провели испытание гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Старт ракеты Dark Eagle («Темный орел») был выполнен из штатной пусковой установки.