В Петербурге захотели выплачивать по 100 тысяч рублей беременным студенткам

В Санкт-Петербурге захотели поощрять беременных студенток — им предложено выплачивать по 100 тысяч рублей. Новую меру планируют ввести в Социальный кодекс города, передает «Фонтанка».

По сведениям издания, проект закона был представлен в пятницу, 13 декабря. О каких конкретно учебных заведениях идет речь, в тексте не говорится, упоминается только очная форма.

Получить уточнения в комитете по соцполитике оказалось невозможно — там отказались «Фонтанке» комментировать закон до его принятия.

До этого в Минобрнауки поддержали инициативу о выплате пособия беременным студенткам.

Предполагается, что пособия по беременности и родам будут выплачивать студенткам, которые обучаются по очной форме в вузах, научных и профессиональных образовательных организациях, а также учреждениях дополнительного профобразования.