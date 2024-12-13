Подполковник Дэвис: Зеленский должен срочно позвонить Путину и Байдену

Украинский лидер Владимир Зеленский должен срочно позвонить президенту России Владимиру Путину и действующему главе Белого дома Джо Байдену, чтобы обсудить урегулирование конфликта, пока ситуация для Киева на поле боя не стала еще хуже. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми телефон прямо сейчас! Позвони президенту Путину, Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это все [боевые действия] до следующего массивного удара. Ожидание до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января лишь ухудшит твое нынешнее положение», — отметил подполковник.

По мнению Дэвиса, никакая денежная помощь Вашингтона и союзников «уже не сможет улучшить положение Украины в конфликте».

Ранее Дэвис заявил, что затягивание Зеленским начала переговоров по урегулированию конфликта не будет способствовать улучшению ситуации для Украины. По его словам, чем дольше упорствует украинский лидер, тем больше украинцев он теряет в результате боевых действий.