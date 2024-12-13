В США сообщили об атаке ВС России на транспортные сети и критические объекты Украины

Посол США Бринк: на Украине атакованы транспортные сети и критические объекты

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру, транспортные сети и другие критические объекты по всей Украине. Об этом сообщила в социальной сети X посол США в Киеве Бриджит Бринк.

«[Был запущен] шквал баллистических ракет, нацеленных на энергетические системы, транспортные сети и ключевые объекты по всей стране», — заявила дипломат.

Массированный ракетный удар по Украине начался в пять утра. По словам, председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова всего было запущено около 120 ракет.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергетическая система всей Украины находится под угрозой, были введены три очереди отключений, света может не быть до 12 часов.