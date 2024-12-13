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13:03, 13 декабря 2024Мир

В США заявили о согласии с Турцией о видении будущего Сирии

Госсекретарь США Блинкен заявил о согласии с Турцией о видении будущего Сирии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Госсекретарь США Блинкен заявил, то Вашингтон по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом достиг согласия с Анкарой о видении будущего Сирийской Арабской Республики. Главу Госдепартамента цитирует РИА Новости.

«В ходе наших обсуждений с президентом Эрдоганом, главой МИД Фиданом мы в широком смысле достигли соглашения о наших шагах по видению будущего Сирии», — сказал американский дипломат.

По словам Блинкена, США и Турция «нацелены на освобождение сирийского народа от оков» режима свергнутого президента Сирии Башара Асада.

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