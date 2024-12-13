В США заявили о согласии с Турцией о видении будущего Сирии

Госсекретарь США Блинкен заявил о согласии с Турцией о видении будущего Сирии

Госсекретарь США Блинкен заявил, то Вашингтон по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом достиг согласия с Анкарой о видении будущего Сирийской Арабской Республики. Главу Госдепартамента цитирует РИА Новости.

«В ходе наших обсуждений с президентом Эрдоганом, главой МИД Фиданом мы в широком смысле достигли соглашения о наших шагах по видению будущего Сирии», — сказал американский дипломат.

По словам Блинкена, США и Турция «нацелены на освобождение сирийского народа от оков» режима свергнутого президента Сирии Башара Асада.