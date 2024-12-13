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04:35, 13 декабря 2024Из жизни

Вечеринка в Букингемском дворце закончилась вызовом полицейских

Sun: вечеринка в Букингемском дворце окончилась потасовкой, арестована горничная
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Peter Kneffel / Globallookpress

Рождественская вечеринка для сотрудников Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, закончилась потасовкой и вызовом полиции. О случившемся сообщила британская газета The Sun.

Инцидент произошел 12 декабря. Королевские служащие собрались во дворце для вечеринки с алкоголем, затем примерно полсотни человек отправились в паб, чтобы продолжить празднование. В пабе девушка, которую называют горничной, начала бить стаканы и попыталась ударить менеджера.

Примерно в девять вечера сотрудники полиции прибыли в паб. Отмечается, что девушка была арестована за нападение, нанесение ущерба, а также за пьянство и нарушение общественного порядка.

Ранее россиянин, переехавший в Великобританию вместе с семьей, описал местных жителей фразой «пьют в два часа дня и отправляются работать дальше». Роман, который живет в Лондоне уже несколько лет, отметил, что после пяти часов вечера бары и пабы города заполняют офисные сотрудники в белых рубашках и с кейсами в руках.

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