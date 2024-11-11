Россиянин описал британцев фразой «пьют в два часа дня и отправляются работать дальше»

Россиянин, переехавший в Великобританию вместе с семьей, описал местных жителей фразой «пьют в два часа дня и отправляются работать дальше». Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Роман, который живет в Лондоне уже несколько лет, отметил, что после пяти часов вечера бары и пабы города заполняют офисные сотрудники в белых рубашках и с кейсами в руках.

«Вечерний досуг в этих заведениях, предлагающих огромный выбор пива и других алкогольных напитков, словно заложен в культурный код британцев», — пояснил он. Мужчина сообщил, что выпить после долгого рабочего дня они позволяют себе каждый вечер.

Более того, по словам россиянина, хотя в Соединенном Королевстве это считается нормой, местные заканчивают свой «кутеж» довольно рано — примерно в 10 вечера.

«На выходных никто не отвечает на рабочие звонки, никто не сидит за компьютером, — добавил он. — При этом по утрам, до начала работы, тоже никто ничего не делает. И это прям закон. Своему начальнику ты можешь легко сказать: чувак, прости, но я уже закончил на сегодня, отстань от меня».

Ранее россиянин, живущий в Лондоне на протяжении трех лет, раскрыл истинное отношение британцев к русским. Сотрудник консалтинговой компании Геннадий заявил, что в Великобритании нормально относятся к россиянам, как и к представителям любой другой национальности.