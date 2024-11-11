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13:38, 11 ноября 2024Путешествия

Живущий в Лондоне россиянин раскрыл истинное отношение британцев к русским

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Jamie Street / Unsplash

Россиянин, живущий в Лондоне на протяжении трех лет, раскрыл истинное отношение британцев к русским. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Сотрудник консалтинговой компании Геннадий отметил, что в Великобритании нормально относятся к россиянам, как и к представителям любой другой национальности.

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«Да, они не любят наше правительство, но ничего не имеют против простых людей, — добавил он. — И всегда говорят, что текущее положение дел — это безумие».

Более того, по мнению мужчины, у жителей Соединенного Королевства максимально здоровое отношение к политике. Они называют ее «самой грязной вещью на свете» и уверены, что власти любого государства «пытаются урвать свой кусок влияния и денег».

Также Геннадий подчеркнул, что в действительности менталитет британцев мало чем отличается от российского, в особенности когда дело касается самоиронии.

Ранее российская туристка побывала в Тбилиси и раскрыла неожиданное мнение грузин о русских. Девушку удивило, что далеко не все местные жители негативно настроены к россиянам.

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