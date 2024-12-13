Россиянку едва не придавило рухнувшим в квартире потолком

Жительница Волгограда едва не оказалась под обломками потолка в квартире

Жительницу Волгограда едва не придавило обломками потолка в квартире. О ситуации пишет портал V1.RU.

Инцидент произошел в многоквартирном доме у площади Сталинградской Победы в центре города. Хозяйка спаслась чудом — услышав треск, доносившийся с потолка, девушка, недолго думая, покинула комнату. Едва она вышла, перекрытия обвалились. Обломки успели задеть ее спину, оставив ушиб. Комната стала непригодной для жизни — на потолке остались лишь деревянные балки.

В управляющей компании, узнав о происшествии, заверили, что осмотрят квартиру в тот же день. В администрации в ответ на жалобы заявили, что повода для волнений нет. Как сообщается, дом был построен в 1955 году, аварийный статус ему не присвоен. Также известно, что в другой квартире с потолка отслоилась штукатурка и часть реечного переплета.

Ранее аналогичная ситуация произошла в другом российском городе — Коркино. Обвалившийся кусок штукатурки попал на четырехмесячного ребенка. Площадь обрушения достигла 0,2 квадратного метра.