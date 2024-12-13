Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по РСЗО ВСУ в Сумской области

Российские войска нанесли удар по расчету ракетной системы залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстреливавшего Курскую область. Об ударе по Сумской области сообщил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Плешивенький лесок, откуда бандеровцы вели огонь по Курской области из "самодельного" пикапа, на который ставили установку РСЗО. В тот район тоже прилетело из РСЗО», — заявил подпольщик.

Он добавил, что в результате удара прозвучало не менее 10 взрывов, но информации о последствиях атаки сейчас нет.

Ранее Лебедев рассказал об ударе ВС России по аэродрому в Хмельницкой области, где ранее базировались американские истребители F-16. По его словам, вероятно, попали в склад под землей.