Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:32, 13 декабря 2024Экономика

Выпуск купюры в 10 тысяч рублей в России сочли ненужным по двум причинам

Глава дирекции НИФИ Сергейчик: в РФ не нужна купюра номиналом 10 тысяч рублей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Выпуск купюры номиналом 10 тысяч рублей в России нецелесообразен по нескольким причинам, заявил руководитель проекта НИФИ Минфина РФ «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик. Их он перечислил в разговоре с агентством «Прайм».

Во-первых, в стране снижается наличный оборот, отметил эксперт. Он указал, что сейчас практически все операции по банковским картам приходятся на безналичные платежи.

Второй причиной, по словам Сергейчика, является необходимость ограничения крупных сделок за наличные в связи с риском незаконных операций. Он отметил, что законодательство требует предоставлять информацию о них Росинфомониторингу. «Поэтому было бы странно одной рукой ограничивать, а другой стимулировать», — заключил собеседник агентства.

Ранее зампред Центробанка Сергей Белов заявил, что планов по выпуску купюры номиналом 10 тысяч рублей в России нет. По его словам, регулятор следит за ситуацией, но пока выпуск десятитысячных банкнот неактуален.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор узнал об участии спецназа КНДР в бою за российское село

      Отказ Зеленского от любых предложений по возобновлению переговоров с Россией объяснили

      Строитель 20 минут был погребен заживо в грязи и выжил

      Лепс назвал человека года

      В российском городе объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников

      В Финляндии назвали Каллас «мерзавкой» за слова о России

      Трое мужчин обвинили рэпера P. Diddy в изнасиловании

      В Киеве обеспокоились напряженностью в отношениях с Трампом

      Во Франции обратились к Трампу с просьбой после его слов об ударах по России

      Еще две страны захотели присоединиться к БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше