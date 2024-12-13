Выпуск купюры в 10 тысяч рублей в России сочли ненужным по двум причинам

Глава дирекции НИФИ Сергейчик: в РФ не нужна купюра номиналом 10 тысяч рублей

Выпуск купюры номиналом 10 тысяч рублей в России нецелесообразен по нескольким причинам, заявил руководитель проекта НИФИ Минфина РФ «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик. Их он перечислил в разговоре с агентством «Прайм».

Во-первых, в стране снижается наличный оборот, отметил эксперт. Он указал, что сейчас практически все операции по банковским картам приходятся на безналичные платежи.

Второй причиной, по словам Сергейчика, является необходимость ограничения крупных сделок за наличные в связи с риском незаконных операций. Он отметил, что законодательство требует предоставлять информацию о них Росинфомониторингу. «Поэтому было бы странно одной рукой ограничивать, а другой стимулировать», — заключил собеседник агентства.

Ранее зампред Центробанка Сергей Белов заявил, что планов по выпуску купюры номиналом 10 тысяч рублей в России нет. По его словам, регулятор следит за ситуацией, но пока выпуск десятитысячных банкнот неактуален.