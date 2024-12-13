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10:07, 13 декабря 2024Силовые структуры

Задержание боевика нацбатальона «Айдар» в ЛНР попало на видео

СК опубликовал видео задержания боевика нацбатальона «Айдар» в ЛНР
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российском регионе силовики задержали боевика батальона «Айдар»

В Луганской народной республике (ЛНР) задержание боевика нацбатальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видно, как силовики подбегают на улице к мужчине в серой куртке и кладут его на асфальт. Затем двое оперативников ведут его к служебному автомобилю. После этого показано, как мужчина находится на допросе и дает признательные показания. Задержанный рассказал, что в 2019 году он прошел обучение в Днепропетровской области, а потом попал в десантно-штурмовой батальон «Айдар». По его словам, в составе боевиков он воевал против мирного населения в ЛНР и подразделений Народной милиции республики в селе Попасная. «Я сожалею о том, что участвовал в батальоне "Айдар"», — сказал фигурант.

Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Ранее сообщалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем»).

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