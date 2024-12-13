В российском регионе силовики задержали боевика батальона «Айдар»

В ЛНР силовиками задержан боевик нацбатальона «Айдар»

В ЛНР силовики задержали боевика батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Луганской Народной Республике (ЛНР).

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») УК РФ.

По данным следствия, мужчина вступил в ряды 24 батальона «Айдар» и с января 2019 года участвовал в боевых действиях против жителей ЛНР, чтобы принудить их отказаться от волеизъявления о самоопределении.