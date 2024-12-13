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07:01, 13 декабря 2024Забота о себе

Женатый пенсионер завел 72-летнюю любовницу и объяснился

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

65-летний женатый мужчина по имени Себастьян завел 72-летнюю любовницу и объяснил, почему он не чувствует стыда за роман на стороне. Своей историей он поделился с изданием The Guardian.

Мужчина рассказал, что его роман с женщиной по имени Вивиана длится уже семь лет, но последние два года они с любовницей не виделись, так как он и его жена переехали после выхода на пенсию. «Когда мы впервые поцеловались, она спросила: "Насколько ты женат?" Я ответил: "Очень женат". Это было семь лет назад — первый и последний раз, когда мы открыто обсуждали мой брак», — вспомнил он.

Однако мужчина не чувствует угрызений совести за измену. По его словам, он представляет все так, будто его отношения с женой и с любовницей существуют в разных вселенной. «Мы с Вивианой интересуемся теоретической физикой, и нам помогает концепция мультивселенной — мы никогда не обсуждаем мой брак, потому что его просто не существует в нашем мире. Мой брак замечательный, он приносит мне удовлетворение, а мои отношения с Вивианой не являются заменой чего-то, чего мне в нем не хватает», — заявил

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По словам пенсионера, чтобы скрывать роман, они с любовницей разработали коды: например, слово «мороженое» в переписке подразумевает недавний оргазм. Он добавил, что пишет Вивиане любовные письма, отправляет фотографии и видео, а также покупает подарки.

Сама Вивиана утверждает, что не ревнует Себастьяна к жене. «Я искренне не думаю, что что-то у нее отнимаю. Они преданы друг другу, но между ними нет той напряженности, недостаток которой был бы заметен, когда обратил на меня внимание. Я никогда не чувствовала вины, потому что рассматриваю эти отношения как подарок», — заявила женщина.

Ранее работающая в эскорте женщина по имени Мики Дэниелс заявила, что существуют явные признаки, указывающие на мужскую измену. По ее словам, заподозрить неверность партнера можно по таким тревожным звонкам, как раздражительность, недовольство отношениями, перемены в распорядке дня, тайные переговоры по телефону, смена паролей на гаджетах.

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