14 декабря: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

14 декабря в России отмечают День вертолетчика и День башкирского языка. В мире празднуют Международный день обезьян. Православные верующие сегодня чтут память праведного Филарета Милостивого. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 14 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День вертолетчика

В России первый опытный образец вертолета появился в 1908 году. Его сконструировал инженер Игорь Сикорский. Однако серийное производство вертолетов началось уже в советское время, в 1950 году. Завод в Казани выпускал новейшие для того времени МИ-1.

В День вертолетчика, который отмечают во вторую субботу декабря, проходит посвящение новых пилотов, а также вручение дипломов, наград и грамот.

День башкирского языка

Фото: Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Праздник приурочен ко дню рождения поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы, чье творчество в значительной степени повлияло на развитие башкирской, казахской и татарской литературы.

Сегодня на башкирском языке говорят более полутора миллиона человек по всему миру. В России он распространен на территории Башкортостана, Челябинской, Оренбургской, Тюменской, Свердловской, Курганской, Самарской, Саратовской областей, а также в Пермском крае, Татарстане, Удмуртской республике и Республике Саха.

Праздники в мире

Международный день обезьян

В 2000 году студентка Университета штата Мичиган, Кейси Сорроу отметила 14 декабря в календаре друга как День обезьяны — в итоге ее шуточная затея обернулась веселым студенческим праздником. Позже, став художницей, Кейси включила День обезьян в свою еженедельную серию комиксов, благодаря чему праздник обрел популярность сначала в США, а затем и в других странах.

Фото: somjade dachklung / Shutterstock / Fotodom

День памяти жертв Латской трагедии в Абхазии

14 декабря 1992 года близ села Лата разбился российский вертолет МИ-8, который вывозил женщин и детей из осажденного в ходе грузино-абхазского конфликта города Ткуарчал. В результате ушли из жизни все находившиеся на борту вертолета пассажиры и члены экипажа: 87 человек, 35 из которых были дети.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 14 декабря

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

День бесплатной доставки в США;

День энергосбережения в Индии.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти пророка Наума

Согласно преданию, святой Наум был одним из 12 малых пророков Ветхого Завета. Вре­мя его жиз­ни от­но­сит­ся к VII веку до Рождества Христова. Главная заслуга святого — составление книги Наума, в которой содержится пред­ска­за­ние ги­бе­ли го­ро­да Ни­не­вии.

В VIII-VII веках до нашей эры Ниневия была столицей Ассирийского государства. Разрушение могущественного города, согласно книге Наума, было послано свыше в наказание за без­за­ко­ния его жителей, а также за то, что из Ниневии произошел ассирийский царь Сеннахирим, который разрушил Из­ра­иль­ско­е цар­ство и позволил себе хулу на Бога Израилева.

Фото: PravoslavnyChristianin / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 14 декабря

День памяти праведного Филарета Милостивого;

День памяти мученика Анании Персиянина.

Приметы на 14 декабря

По народному календарю, 14 декабря — Наумов день. На Руси с этого времени начиналось обучение детей. Ранним утром родители отводили ребят в храм на молебен, а после отправляли к педагогу.

Плохая примета — шить и вязать в этот день. Считается, что так можно «зашить» себе память, то есть лишиться воспоминаний;

Рассказывать другим о своем успехе — значит, отвернуть от себя удачу;

Выходя вечером на улицу, есть риск столкнуться с нечистой силой, которая может затуманить ум.

Кто родился 14 декабря

Дарья Сагалова (39 лет)

Российская актриса прославилась благодаря роли в сериале «Счастливы вместе». Помимо кино, она участвовала в телешоу «Танцы со звездами», «Интуиция» и многих других. В 2009 году Дарья Сагалова открыла свою школу танцев.

Джейн Биркин (1946-2023)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Англо-французская актриса известна по ролям в картинах «Чудовище», «Смерть на Ниле», «Фотоувеличени», «Не упускай из виду» и многих других. Также она выпустила более 10 музыкальных альбомов.

В индустрии моды имя актрисы увековечил исполнительный директор компании Hermes Жан-Луи Дюма, специально для Джейн создавший культовую сумку «Биркин».

Кто еще родился 14 декабря