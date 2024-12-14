Сирийцы раскрыли свое отношение к россиянам после свержения Асада

«Лента.ру»: сирийцы положительно относятся к россиянам после свержения Асада

Россия была и останется верным другом сирийского народа, несмотря на то, что поддерживала прежнего лидера страны Башара Асада. О положительном отношении к россиянам «Ленте.ру» рассказали сирийцы, живущие в стране и за ее пределами.

«Всем известно, что Россия не участвовала в гражданской войне, а лишь ввела в Сирию войска. Россия сыграла важную роль в борьбе с ИГИЛ (Исламское государство, ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), оказала сирийцам гуманитарную помощь во время землетрясений и других кризисов, предоставила стипендии сирийским студентам. Мы считаем русских нашими ближайшими друзьями», — сказал спортивный тренер Юсеф.

По его словам, когда стало понятно, что граждане страны «больше не хотят Башара Асада», Россия предоставила сирийцам возможность «самим решать свою судьбу».

Другой местный житель Али заявил, что он, как и многие другие был раздражен решением России поддержать Асада в 2015 году. «Но я убежден, что в России не знали правду об этом преступнике, который лгал всему миру о своей борьбе с терроризмом. Да, были террористы, но все отчеты подтверждают, что он сам распорядился выпустить многих боевиков из тюрем, вооружил их, чтобы создать видимость борьбы, угнетая свой народ под предлогом ликвидации террористов», — сказал он.

8 декабря боевики исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) взяли под контроль Дамаск. После этого Башар Асад покинул страну.