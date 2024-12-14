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00:09, 14 декабря 2024Мир

Сирийцы раскрыли свое отношение к россиянам после свержения Асада

«Лента.ру»: сирийцы положительно относятся к россиянам после свержения Асада
Сергей Витько
Сергей Витько (Руководитель международной редакции)

Фото: Onur Dogman / Global Look Press

Россия была и останется верным другом сирийского народа, несмотря на то, что поддерживала прежнего лидера страны Башара Асада. О положительном отношении к россиянам «Ленте.ру» рассказали сирийцы, живущие в стране и за ее пределами.

«Всем известно, что Россия не участвовала в гражданской войне, а лишь ввела в Сирию войска. Россия сыграла важную роль в борьбе с ИГИЛ (Исламское государство, ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), оказала сирийцам гуманитарную помощь во время землетрясений и других кризисов, предоставила стипендии сирийским студентам. Мы считаем русских нашими ближайшими друзьями», — сказал спортивный тренер Юсеф.

По его словам, когда стало понятно, что граждане страны «больше не хотят Башара Асада», Россия предоставила сирийцам возможность «самим решать свою судьбу».

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Другой местный житель Али заявил, что он, как и многие другие был раздражен решением России поддержать Асада в 2015 году. «Но я убежден, что в России не знали правду об этом преступнике, который лгал всему миру о своей борьбе с терроризмом. Да, были террористы, но все отчеты подтверждают, что он сам распорядился выпустить многих боевиков из тюрем, вооружил их, чтобы создать видимость борьбы, угнетая свой народ под предлогом ликвидации террористов», — сказал он.

8 декабря боевики исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) взяли под контроль Дамаск. После этого Башар Асад покинул страну.

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