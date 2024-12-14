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03:28, 14 декабря 2024Мир

Аналитик допустил передачу «уничтоженного» в Сирии оружия Украине

Аналитик Леонков: якобы уничтоженную технику в Сирии отправят на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

США планируют переместить на Украину и предоставить Киеву бронетехнику и другое вооружение, якобы уничтоженное в Сирии. Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что у Запада нет столько тяжелой техники, сколько требовалось бы Киеву для дальнейшего ведения боевых действий. Аналитик допустил, что бомбардировки вооруженных сил Сирии — это «ширма, под которой сейчас вся техника советского производства окажется на территории Украины». По его оценкам, в Сирии остались «горы оружия», уничтожение которого не отвечает интересам ни одной из сторон в регионе.

До этого портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что США «достоверно знают» о состоянии запасов оружия в Сирии. Также отмечалось, что Соединенные Штаты вместе с несколькими ближневосточными странами работают над уничтожением оставшегося химического оружия Сирии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.

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