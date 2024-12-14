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23:24, 14 декабря 2024Мир

Четыре человека погибли при стрельбе на севере Франции

BFMTV: четыре человека погибли при стрельбе вблизи Дюнкерка на севере Франции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Четыре человека погибли при стрельбе вблизи Дюнкерка на севере Франции, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В субботу, 14 декабря, двое агентов службы безопасности патрулировали территорию порта, когда на них напал неизвестный, рассказал мэр коммуны Лон-Плаж, где произошло ЧП.

После расправы с правоохранителями злоумышленник выстрелил в двух мигрантов, это произошло в другом месте, между Лон-Плажем и Дюнкерком.

Подозреваемый сдался властям. Он заявил, что застрелил еще одного человека в коммуне Ворму. Сотрудники пожарно-спасательной службы подтвердили, что обнаружили мужчину с пулевым ранением без признаков жизни. Обстоятельства и мотивы происшествия на данный момент неизвестны, расследование продолжается.

Также 14 декабря произошла стрельба на военной базе США в штате Джорджия, где базируется киберкомандование сухопутных сил страны. Один человек погиб, подозреваемый был задержан.

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