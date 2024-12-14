Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:47, 14 декабря 2024Мир

Четыре человека погибли при взрыве на благотворительной ярмарке в Таиланде

В Таиланде четыре человека погибли при взрыве на благотворительной ярмарке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

В Таиланде четыре человека погибли и более 40 пострадали при взрыве на благотворительной ярмарке Красного Креста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Thairath.

Ярмарка проходила в провинции Так на северо-западе Таиланда. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых подростков-каренов в возрасте 16 и 17 лет. По предварительным данным, они могли привести в действие взрывное устройство. В результате происшествия два человека погибли на месте и еще двое скончались от полученных ран в больнице.

Ранее сообщалось, что в Гааге взрыв разрушил трехэтажный жилой дом и вызвал пожар. Несколько квартир были разрушены. Четыре человека были доставлены в больницу. Правоохранители и экстренные службы устанавливают причину взрыва.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о жизни семьи Асада в «тихой роскоши». На что тратил деньги свергнутый политик?

      Путин провел встречу с Назарбаевым

      Украинские активистки повредили монумент у здания ООН

      В Грузии начались выборы президента страны

      Захарова раскритиковала действия Украины после атаки на работников МАГАТЭ

      В России предложили выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения

      Полицию стянули к парламенту Грузии

      Следствие раскрыло подробности по делу о хищениях на объектах Минобороны

      Суд подтвердил виновность Ивлеевой в дискредитации ВС России

      Раскрыт секрет формы Джейка Джилленхола

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше