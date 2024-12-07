В Нидерландах взрыв разрушил трехэтажный жилой дом

Telegraaf: в Гааге взрыв разрушил трехэтажный жилой дом и вызвал пожар

В Гааге взрыв разрушил трехэтажный жилой дом и вызвал пожар. Об этом сообщает голландская газета De Telegraaf.

«Несколько квартир были разрушены. На месте работают службы экстренной помощи, которые ищут пострадавших под завалами. Сейчас четыре человека доставлены в больницу», — пишет издание.

По имеющейся информации, под завалами могут находиться до 20 человек. Правоохранители и экстренные службы устанавливают причину взрыва.

Ранее стало известно, что МЧС России удалось локализовать мощный пожар на складе в Нижнем Новгороде.