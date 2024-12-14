На горнолыжном курорте в Грузии нашли тела 12 человек

МВД Грузии: в ресторане на горнолыжном курорте Гудаури нашли тела 12 человек

На горнолыжном курорте Гудаури в Грузии нашли тела 12 работников индийского ресторана, сообщает МВД Грузии.

Как отметили в правоохранительных органах, полиция начала расследование предполагаемого несчастного случая. На втором этаже ресторана в спальном помещении обнаружили 12 тел, добавили в полиции. Следов насилия на найденных телах не нашли.

По предварительным данным, рядом со спальнями находился генератор, который был включен накануне из-за отключения электричества в здании.

Ранее спасатели обнаружили тело российской туристки, попавшей под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури на севере Грузии.