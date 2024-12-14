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19:03, 14 декабря 2024Россия

Кадыров раскрыл судьбу отказавшихся сдаться в плен бойцов ВСУ

Глава Чечни Кадыров: штурмовики обезвредили отказавшихся сдаться бойцов ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Штурмовики 4-й бригады 3-й общевойсковой армии юного военного округа Вооруженных сил России под контролем военнослужащего с позывным Шустрый из спецназа «Ахмат» «обезвредили» отказавшихся сдаться бойцов Вооруженных сил Украины. Судьбу бойцов украинской армии раскрыл глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По словам Кадырова, подобная судьба ждет всех, кто решит, сопротивляться российским военнослужащим.

«Сдача в плен — единственный шанс для украинских бандитов сохранить свои жизни. Иначе их ждет бесславный конец!» — заявил глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в Донецкой народной республике.

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