Глава Чечни Кадыров: штурмовики обезвредили отказавшихся сдаться бойцов ВСУ

Штурмовики 4-й бригады 3-й общевойсковой армии юного военного округа Вооруженных сил России под контролем военнослужащего с позывным Шустрый из спецназа «Ахмат» «обезвредили» отказавшихся сдаться бойцов Вооруженных сил Украины. Судьбу бойцов украинской армии раскрыл глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По словам Кадырова, подобная судьба ждет всех, кто решит, сопротивляться российским военнослужащим.

«Сдача в плен — единственный шанс для украинских бандитов сохранить свои жизни. Иначе их ждет бесславный конец!» — заявил глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в Донецкой народной республике.