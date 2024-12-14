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09:16, 14 декабря 2024Культура

Лидер группы «Звери» подал в суд на российских чиновников после отмены концерта

Лидер группы «Звери» подал в суд на чиновников после отмены концерта в Твери
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Лидер группы «Звери» Роман Билык подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и Комитет по физической культуре и спорту региона после отмены концерта в Твери якобы «из-за неоднозначной позиции артиста», пишет Shot в своем Telegram-канале.

В иске Билык назвал формулировку «неоднозначность позиции» несоответствующий юридическому обоснованию. Лидер группы также заявил, что ездил в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, где выступал для российских бойцов.

Музыкант потребовал признать незаконным решение об отмене выступления, опровергнуть слова чиновников о «неоднозначности позиции» певца и взыскать 100 тысяч рублей судебных расходов.

Концерт группы «Звери» должен был состояться в Твери 13 ноября, но его отменили. По словам представителей коллектива, причиной срыва выступления стала «неоднозначная позиция».

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