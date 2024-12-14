Медведев допустил появление в составе России новых регионов

Медведев не исключил появления в составе России новых «очень близких» регионов

В составе России могут появиться новые «очень близкие» регионы. Такой вариант допустил на съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия» заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Медведев обратился к слушателям с таким заявлением и под аплодисменты отметил: «Ведь это возможно!»

Политик не уточнил, появление каких именно регионов в составе России он не исключил.

По итогу референдума, прошедшего с 23 по 27 сентября 2022 года, 30 сентября 2022 года в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики. В 2014 году в состав России вошел Крым.