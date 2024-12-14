Медведев написал письмо участникам СВО

Медведев написал письмо бойцам 433-го мотострелкового полка 2-й армии

Заместитель главы Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев написал письмо участвующим в специальной военной операции на Украине (СВО) военнослужащим 433-го мотострелкового полка 2-й армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев написал письмо российским бойцам во время съезда крупнейшей политической партии России. Политик поблагодарил их за службу и заявил, что будет ходатайствовать о присвоении полку звания «гвардейский». «Победа будет за нами!» — написал Медведев в своем послании.

Съезд «Единой России» проходит в Национальном центре «Россия» на Краснопресненской набережной в Москве.

Ранее Дмитрий Медведев говорил, что жители России и Украины являются одним народом. Зампред Совбеза РФ назвал преступными и несостоятельными попытки вбить клин между русскими и украинцами.

