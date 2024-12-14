Медведев назвал поставленные Путиным перед «Единой Россией» задачи

Медведев: перед ЕР стоят задачи по развитию России и укреплению безопасности

Зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным перед партией. Об этом он написал во «ВКонтакте».

Политик отметил, что на XXII съезде ЕР, который прошел в национальном центре «Россия», глава государства поставил задачи по развитию страны и укреплению ее безопасности.

«Они касаются обеспечения стабильного развития страны на многие годы вперед, укрепления ее безопасности и суверенитета, достижения целей специальной военной операции», — подчеркнул Медведев.

Ранее зампред Совбеза заявил, что в 2025 году у России есть основания рассчитывать на победу в СВО. По словам политика, следующий год вряд ли будет простым, однако Москва вступает в него с хорошими результатами.