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16:23, 14 декабря 2024Россия

Медведев описал 2024 год для России одной фразой

Медведев назвал 2024-й годом трудных испытаний
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев описал 2024 год для России одной фразой — «время трудных испытаний». С таким заявлением он выступил на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», передает Ura.ru.

«Уходящий год стал временем трудных испытаний. Мы продолжаем сражаться с неонацистским киевским режимом, который коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки накачивает деньгами и оружием», — отметил Медведев.

Зампред Совбеза также вспомнил об обстрелах приграничных российских регионов, в результате которых ранения получают мирные жители, некоторых не удается спасти.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о переменах в стране за последние годы. Он, в частности, обозначил, что повестка развития государства приобрела стратегический характер на десятилетия вперед.

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