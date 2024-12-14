Медведев описал 2024 год для России одной фразой

Медведев назвал 2024-й годом трудных испытаний

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев описал 2024 год для России одной фразой — «время трудных испытаний». С таким заявлением он выступил на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», передает Ura.ru.

«Уходящий год стал временем трудных испытаний. Мы продолжаем сражаться с неонацистским киевским режимом, который коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки накачивает деньгами и оружием», — отметил Медведев.

Зампред Совбеза также вспомнил об обстрелах приграничных российских регионов, в результате которых ранения получают мирные жители, некоторых не удается спасти.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о переменах в стране за последние годы. Он, в частности, обозначил, что повестка развития государства приобрела стратегический характер на десятилетия вперед.