Путин высказался о переменах в России за последние годы

Путин: Россия качественно изменилась за последние годы

Россия качественно изменилась за последние годы. О переменах в стране высказался глава государства Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам российского президента, повестка развития страны приобрела стратегический характер на десятилетия вперед.

«Ресурсы государства, общества, бизнеса на порядок выросли. И наша повестка развития приобрела действительно всеобъемлющий, системный, стратегический характер, обращенный в будущее. Причем на десятилетия вперед. У нас есть такая возможность», — обозначил Путин.

Ранее Путин говорил о необходимости сверять каждый шаг с мнением людей. Он подчеркнул, что власти должны считаться с тем, что народ думает о принимаемых законах и управленческих решениях, как оценивает эффективность уже введенных и новых социальных мер поддержки, а также скорость и качество работ по каждому объекту.