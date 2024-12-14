Путин заявил о необходимости сверять каждый шаг с мнением людей

Путин: власти должны сверять каждый шаг с мнением людей

Власти должны сверять каждый шаг с мнением людей. Об этой необходимости заявил президент России Владимир Путин на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Власти должны сверять каждый шаг с мнением людей, именно человек, благополучие и достаток российских семей в центре наших планов», — обозначил Путин.

Президент России объяснил, что значат его слова. По его мнению, власти должны считаться с тем, что люди думают о принимаемых законах и управленческих решениях, как оценивают эффективность уже введенных и новых социальных мер поддержки, а также скорость и качество работ буквально по каждому объекту.

«Будь то детский сад или вузовский кампус, спортплощадка во дворе или автомагистраль, многоквартирный дом или памятник культур», — заключил Путин.

Ранее Путин высказался об участии российских депутатов в специальной военной операции на Украине. По его словам, такие решения парламентарии принимают добровольно и подобные поступки достойны уважения.