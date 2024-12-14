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15:03, 14 декабря 2024Россия

Путин высказался об участии российских депутатов в СВО

Президент Путин: участие депутатов в СВО — мужественный и смелый шаг
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Участие российских депутатов разных уровней в специальной военной операции (СВО) — мужественный и смелый шаг. Об этом на съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия» высказался глава государства Владимир Путин, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Президент подчеркнул, что решение об отправке на СВО парламентарии приняли добровольно. «Многие депутаты Государственной Думы от "Единой России", региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину», — заявил Путин.

По словам российского лидера, подобные поступки парламентариев достойны уважения. Кроме того, президент отметил и обратную практику — когда ветераны СВО идут в политику.

Ранее сообщалось, что участник конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Александр Григоренко из Пермского края после очередного ранения вернулся на передовую и командует взводом мотострелкового полка Вооруженных сил России.

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