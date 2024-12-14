Медведев заявил о борьбе Запада за влияние в бывших колониях

Медведев: Запад отчаянно пытается не утратить своего влияния на бывшие колонии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада борются за сохранение влияния в своих бывших колониях. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев высказался о международной политике Запада, выступая на XXII съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия».

«Запад отчаянно пытается не утратить своего влияния на бывшие колонии, сохранить однополярную модель мироустройства, при этом используется весь арсенал методов давления и устрашения непокорных государств», — сказал зампред Совбеза РФ.

Он также отметил, что Россия, в свою очередь, стремится к формированию многополярного миропорядка, основанного на принципах справедливости. В этом Россию поддерживают десятки стран Глобального Юга и Востока, заявил Медведев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ сказал, что в составе России могут появиться новые «очень близкие» регионы. При этом Медведев не уточнил, появление каких именно регионов в составе России он не исключил.