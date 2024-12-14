Мирную Европу назвали целью номер один для Венгрии

Глава МИД Сийярто назвал мирную Европу целью номер один для Венгрии

Мир в Европе является главной задачей для Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью Болгарскому национальному телевидению. Его слова приводит ТАСС.

Политик заявил о необходимости остановить войну на территории Европы и «спасти жизни многих людей». «Мирная Европа — наша задача номер один. Второе — Европа должна не проигрывать, а выигрывать в вопросе конкурентоспособности», — сказал он.

Сийярто также назвал избранного президента США Дональда Трампа «самой большой надеждой на восстановление мира в регионе». «Без него надежды бы не было, так как нынешняя администрация США ориентирована на войну», — заявил он.

Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы помог России осуществить массированную ракетную атаку на Украину. Литвин отметил, что Будапешт не согласовывал с Киевом переговоры Орбана с президентом России Владимиром Путиным и не имел права предлагать рождественское перемирие.