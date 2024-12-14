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02:53, 14 декабря 2024Мир

Мирную Европу назвали целью номер один для Венгрии

Глава МИД Сийярто назвал мирную Европу целью номер один для Венгрии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Мир в Европе является главной задачей для Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью Болгарскому национальному телевидению. Его слова приводит ТАСС.

Политик заявил о необходимости остановить войну на территории Европы и «спасти жизни многих людей». «Мирная Европа — наша задача номер один. Второе — Европа должна не проигрывать, а выигрывать в вопросе конкурентоспособности», — сказал он.

Сийярто также назвал избранного президента США Дональда Трампа «самой большой надеждой на восстановление мира в регионе». «Без него надежды бы не было, так как нынешняя администрация США ориентирована на войну», — заявил он.

Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы помог России осуществить массированную ракетную атаку на Украину. Литвин отметил, что Будапешт не согласовывал с Киевом переговоры Орбана с президентом России Владимиром Путиным и не имел права предлагать рождественское перемирие.

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