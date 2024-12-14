Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:53, 14 декабря 2024Культура

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Максимовой

Премьер Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Раисы Максимовой
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Раисы Максимовой. Об этом сообщается на сайте правительства.

Мишустин подчеркнул, что уход Максимовой из жизни — большая потеря для культуры России и всех ее жителей.

«В Раисе Викторовне органично сочетались драматический дар и мастерство перевоплощения, позволившие сыграть множество запоминающихся ролей на сцене и в кино», — подчеркнул Мишустин.

Раисы Максимовой не стало 11 декабря на 95-м году жизни. 29 ноября ее выписали из больницы, у нее была пневмония и проблемы с сердцем. Она сыграла роли в экранизации романа Достоевского «Идиот», драме «Вдовы» и в сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2». Также она принимала участие в спектаклях Московского Художественного театра имени А.П. Чехова.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии избрали нового президента

      Рома Зверь прокомментировал иск против российских чиновников после отмены концерта

      В Британии заявили о выгоде Зеленского от продолжения конфликта на Украине

      Путин заявил о спросе России на ветеранов СВО

      Российские войска подняли флаг над зданием городского совета в Курахове ДНР

      Медведев заявил о желании противников России еще сильнее разжечь украинский конфликт

      Намерение Эрдогана присоединить города Сирии к Турции опровергли

      Агент Овечкина назвал сроки возвращения хоккеиста

      Поджигатель здания администрации в российском регионе назвал себя жертвой мошенников

      Путин высказался о переменах в России за последние годы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше