Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Максимовой

Премьер Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Раисы Максимовой

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Раисы Максимовой. Об этом сообщается на сайте правительства.

Мишустин подчеркнул, что уход Максимовой из жизни — большая потеря для культуры России и всех ее жителей.

«В Раисе Викторовне органично сочетались драматический дар и мастерство перевоплощения, позволившие сыграть множество запоминающихся ролей на сцене и в кино», — подчеркнул Мишустин.

Раисы Максимовой не стало 11 декабря на 95-м году жизни. 29 ноября ее выписали из больницы, у нее была пневмония и проблемы с сердцем. Она сыграла роли в экранизации романа Достоевского «Идиот», драме «Вдовы» и в сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2». Также она принимала участие в спектаклях Московского Художественного театра имени А.П. Чехова.