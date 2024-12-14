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13:09, 14 декабря 2024Бывший СССР

На Украине увидели у Зеленского мышление Гитлера

Депутат Рады Дубинский: у Зеленского мышление Гитлера в 1945 году
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Образ мыслей президента Украины Владимира Зеленского схож с тем, что был у фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера в 1945 году. Общие черты в мышлении Гитлера и Зеленского увидел Telegram депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, пребывающий в СИЗО по делу о госизмене.

По словам Дубинского, когда Гитлер заходил в бункер, то у него в голове была мысль, не подразумевающая продолжения жизни в случае поражения, и он надеялся лишь выиграть в войне с СССР и союзниками.

«Зеленский сегодня далеко не в таком отчаянном положении, но в голове у него, похоже, именно такое решение», — заявил парламентарий.

Депутат Рады предположил, что в случае необходимости фигура Зеленского может стать разменной монетой некой «шайки 5-6 менеджеров» в обмен на гарантии союзников Украины.

Ранее доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков объяснил отказ Зеленского от перемирия и переговоров тем, что его политика держится на продолжении боевых действий.

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