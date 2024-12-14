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01:46, 14 декабря 2024Бывший СССР

Обломки сбитой над Донецком ракеты повредили многоквартирные дома

Обломки сбитой над Донецком ракеты повредили семь многоквартирных домов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Обломки сбитой над Донецком ракеты повредили не менее 7 многоквартирных домов в Киевском районе города. Об этом сообщает РИА Новости.

Большая часть осколков упала на улицу Кутузова, ими были повреждены фасады и остекления зданий. Кроме того, повреждения получили один автомобиль и гаражный кооператив.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар дальнобойными ракетами по Донецку. Атака была отражена, жертв нет.

10 декабря глава региона Денис Пушилин сообщил, что украинские военные атаковали высокоточным дальнобойным оружием город Енакиево Донецкой народной республики. Глава региона уточнил, что была объявлена эвакуация жителей из зоны удара.

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