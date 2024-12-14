Опубликовано видео с места ДТП с военным грузовиком

Baza опубликовала видео с места ДТП с военным грузовиком

На 158-м километре трассы Воронеж-Луганск автобус столкнулся с военным грузовиком. Baza опубликовала видео с места ДТП в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как грузовик и автобус стоят на обочине трассы — в результате лобового столкновения автобус получил серьезные механические повреждения.

Как сообщалось ранее, в ДТП, по предварительным данным, пострадали люди. Количество пострадавших не уточняется. Очевидцы рассказывали, что и в автобусе, и в грузовике были люди в военной форме, часть из них увезли бригады скорой помощи.

Официально информацию о произошедшем ДТП пока не комментировали.