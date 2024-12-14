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17:06, 14 декабря 2024Россия

Стало известно о ДТП с военным грузовиком

Baza: на трассе Воронеж — Луганск автобус столкнулся с военным грузовиком
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

На 158-м километре трассы Воронеж — Луганск автобус столкнулся с военным грузовиком. ДТП произошло в ночь на 13 декабря, но о нем стало известно только сейчас, пишет Baza в своем Telegram-канале.

По словам очевидцев, и в автобусе, и в грузовике были люди в военной форме. По данным издания, среди них есть пострадавшие. По предварительным данным, некоторых не удалось спасти. С места аварии часть людей увезли машины скорой помощи.

Официально информацию пока не комментировали.

В марте в Ленинградской области в аварию попал военный автомобиль. В результате ДТП одного военнослужащего врачи спасти не смогли, еще один пострадал.

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