Стало известно о ДТП с военным грузовиком

Baza: на трассе Воронеж — Луганск автобус столкнулся с военным грузовиком

На 158-м километре трассы Воронеж — Луганск автобус столкнулся с военным грузовиком. ДТП произошло в ночь на 13 декабря, но о нем стало известно только сейчас, пишет Baza в своем Telegram-канале.

По словам очевидцев, и в автобусе, и в грузовике были люди в военной форме. По данным издания, среди них есть пострадавшие. По предварительным данным, некоторых не удалось спасти. С места аварии часть людей увезли машины скорой помощи.

Официально информацию пока не комментировали.

В марте в Ленинградской области в аварию попал военный автомобиль. В результате ДТП одного военнослужащего врачи спасти не смогли, еще один пострадал.