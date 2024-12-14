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06:28, 14 декабря 2024Бывший СССР

Осужденный украинский пограничник попросился в Россию

Осужденный украинский пограничник захотел, чтобы его передали России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами начальник погранотряда на Волыни попросил, чтобы его передали России в рамках обмена. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Украинскую правду».

Осенью Игорь Кадаев был приговорен к 15 годам лишения свободы. Отмечается, что мужчина передавал российской стороне информацию об украинских войсках, которые охраняют границу с Белоруссией, в том числе данные о локации укрепрайонов и ориентировочную численность войск. Сотрудники правоохранительных органов задержали Кадаева в июне в Волынской области.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в подконтрольном Киеву Запорожье похитили двух мужчин. По его словам, их держат без еды и воды.

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