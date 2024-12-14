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10:21, 14 декабря 2024Бывший СССР

Оценены последствия для Украины после сдачи одного города

Spectator: сдача Красноармейска сильно повлияет на производство оружия Украиной
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Сдача Красноармейска (украинское название — Покровск) сильно повлияет на производство оружия Украиной. Последствия оценил обозреватель Spectator.

«Когда город падет, изготовление стали в Украине сократится вдвое, что серьезно повлияет на производство оружия», — отмечает обозреватель издания.

По его мнению, судьба города висит на волоске. Вероятность прекращения огня по текущим линиям соприкосновения обозреватель обозначил как маловероятную.

Ранее Reuters оценил последствия потери Украиной Красноармейска, который является важным логистическим центром, как крупнейшие за последние месяцы. По данным агентства, сдача города может позволить российским войскам объединить и продвинуть линию фронта.

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